Ankara’da Türkiye-Mısır görüşmesi

Türk heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Mısır heyetinin başında da Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza olacak. Dışişleri, görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağını bildirdi.

MAYISTA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi’nin, Muhammed Mursi’yi 2013’te askeri darbeyle devirmesinden sonra bozulan ilişkileri düzeltmek ve karşılıklı olarak maslahatgüzar seviyesine indirilen diplomatik ilişkileri yeniden büyükelçi seviyesine çıkarmak için iki ülke sekiz yıl aradan sonra geçen 5-6 Mayıs’ta ilk tur görüşmeyi Kahire’de yapmıştı.

KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi seviyesine çıkarılmasının yanı sıra, iki ülke bakanlarının buluşması, Libya, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanı sınırlarının belirlenmesi ve Mısır’ın terör örgütü ilan ettiği Müslüman Kardeşler gibi konular masada olacak.

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