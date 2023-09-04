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Ankara'da trafikte yanlışlıkla karısını öldürdü... Dehşet anları kamerada

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#Ankara#Trafik#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 09:56

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde C.D., trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, kazara kendisine engel olmak için araya giren eşi K.D.'yi göğsünden vurarak ölümüne neden oldu.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesin meydana geldi. İddialara göre, C.D trafikte seyir halindeyken bir başka sürücüyle 'yol verme' sebebiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından C.D. ve diğer sürücü araçlarından inerek yol ortasında kavgaya tutuştu. C.D. yanında bulundurduğu ruhsatlı silahını alarak kavga ettiği sürücüye ateş etti.

O esnada kavgayı ayırmaya çalışan K.D. ise eşi C.D., tarafından yanlışlıkla göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan K.D. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken şüpheli koca C.D. gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.

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#Ankara#Trafik#Kavga

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