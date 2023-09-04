Ankara'da trafikte yanlışlıkla karısını öldürdü... Dehşet anları kamerada

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Olay, saat 17.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesin meydana geldi. İddialara göre, C.D trafikte seyir halindeyken bir başka sürücüyle 'yol verme' sebebiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından C.D. ve diğer sürücü araçlarından inerek yol ortasında kavgaya tutuştu. C.D. yanında bulundurduğu ruhsatlı silahını alarak kavga ettiği sürücüye ateş etti.

O esnada kavgayı ayırmaya çalışan K.D. ise eşi C.D., tarafından yanlışlıkla göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan K.D. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken şüpheli koca C.D. gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.