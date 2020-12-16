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Ferhat EKİNCİ-Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 16.12.2020 - 07:58 | Son Güncelleme:

Ankara'da trafikte makasçı maganda terörü!

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Ankara'da trafikte makasçı maganda terörü!
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Ankara'da trafiğin yoğun olduğu saatte makas atarak ilerleyen sürücü, 3 ayrı kazaya neden oldu.

Olay, Çankaya ilçesi Eskişehir yolunda meydana geldi. 06 AG plakalı otomobille yarıştığı belirtilen 06 ATA 351 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atınca arkasından gelen araçların sürücülerinin dikkatini dağıttı.

Aynı yöne giden 3 araç, refüje çıktı. Kazaya neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı.

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