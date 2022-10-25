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Ankara'da trafikte avukatı tekme tokat dövdüler

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#Ankara#Trafik#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 15:31

ANKARA'da avukat Ali İhsan Ü., trafikte otomobiliyle seyir halindeyken arkadan çarpan otomobilden inen kimliği belirsiz kişilerce tekme tokat dövüldü.

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Olay, Çankaya ilçesi İncek mevkinde meydana geldi. Evinden işe gitmek üzere yola çıkan avukat Ali İhsan Ü., bir süre sonra arkadan bir otomobilin çarpması nedeniyle aracını durdurdu. Plakası kapalı olan otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, otomobilinin arkasındaki hasara bakmak için inen Ali İhsan Ü.'ye saldırdı. 4 kişi, yere düşen Ali İhsan Ü.'yü tekme tokat darbetti. Saldırı anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüde, 4 kişinin Ali İhsan Ü.'yü darbettiği, araçtaki bir kişinin de bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği görüldü. Aldığı darbelerle hafif yaralanan avukat Ali İhsan Ü., şikayette bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ankarada trafikte avukatı tekme tokat dövdüler


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#Ankara#Trafik#Polis

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