×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da trafik tartışması korkunç sonla bitti

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Kurye#Polis
Ankarada trafik tartışması korkunç sonla bitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 16:18

ANKARA'da otomobille kuryelik yapan Sefa Çelik (23), trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada canice öldürüldü.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Bir firmada otomobille kuryelik yapan Sefa Çelik ile henüz isimleri öğrenilemeyen şüpheliler arasında, trafikte ‘yol verme’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kalabalık grubun saldırısına uğrayan Çelik, aracına binip kapıları kilitledi. Saldırganların otomobile zarar vermesi üzerine Çelik, araçtan indi. Yaşanan arbede sırasında gruptan biri, Sefa Çelik'in kalbine tornavida sapladı. Saldırganlar kaçarken, Sefa Çelik, yakındaki bir iş yerine sığındı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin devam ettiği belirtilirken Sefa Çelik'in cenazesi, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Haberin Devamı

Olayın ardından Sefa Çelik'e ilk yardımda bulunan esnaf Erdal Kibar, "Ben gittiğimde mağazanın içinde yaralı yatıyordu. Üstünü kaldırıp baktığımızda göğsündeki yarayı gördüm. Bir arkadaşla birlikte ilk yardım yapmaya çalıştık. Daha sonra sağlık ekipleri geldi. Bıçak çektiğini söyleyenler var ama çocuk dayak yemiş. O yüzden arabada ne bulduysa onunla indi diye düşünüyorum" dedi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Kurye#Polis

BAKMADAN GEÇME!