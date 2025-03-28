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Ankara'da trafik kazasında 6 can kaybı

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#Ankara#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 13:03

Ankara'nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu gerçekleşen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

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Olay, Ankara'nın Haymana ilçesinde bulunan Konya yolu üzeri Çalış mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama sonucu, 31 GE 368 plakalı Fiat Egea marka araç ile 06 EPP 091 plakalı Fiat Linea marka araç kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Yapılan ill tespitlerin ardından iki araçta 9 kişinin olduğu ve ölü sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi. 3 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ölen 6 kişiden 2'sinin çocuk olduğu belirlendi.

Ankarada trafik kazasında 6 can kaybı

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#Ankara#Trafik#Kaza

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