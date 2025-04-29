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Ankara'da trafik kazasında 1 can kaybı, 2 yaralı

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#ANKARA#TRAFİK#KAZA
Ankarada trafik kazasında 1 can kaybı, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 10:03

Ankara'da kaza sonrası aracından inen kamyonet sürücüsü otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazaya karışan diğer araçlardaki 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Ankara-Eskişehir Karayolu Polatlı yönünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki kamyonete arkadan gelen bir otomobil çarptı. Durumu kontrol etmek için kamyonetinden inen sürücüye o esnada yoldan geçen başka bir otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen kamyonet sürücüsünün cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazaya karışan diğer araçlardaki 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#ANKARA#TRAFİK#KAZA

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