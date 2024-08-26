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Ankara'da toptancı halinde silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

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#Ankara#Toptancı Hali#Silahlı Kavga
Ankarada toptancı halinde silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 03:42

Ankara Toptancı Hali'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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Alınan bilgiye göre olay, Yenimahalle ilçesi Ankara Toptancı Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre çalışan iki grup arasında yer kavgasından çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine bir kişinin silahla etrafa ateş açmasıyla kurşun G.K., F.M.K., Ö.K., ve A.K.'ye isabet ederken Ö.K. ve G.K. hayatını kaybetti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde Ö.K. ve G.K.'nin yanında bulunan F.M.K. ve A.B. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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#Ankara#Toptancı Hali#Silahlı Kavga

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