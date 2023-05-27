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Ankara'da TIR'ın çarptığı yolcu otobüsünün alev alev yandı: 5 yaralı

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#Kaza#Otobüs#Ankara
Ankarada TIRın çarptığı yolcu otobüsünün alev alev yandı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 02:37

Ankara- Niğde Otoyolunda elyaf yüklü TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kupası koparken, otobüs alev aldı, 25 yolcudan 5'i yaralandı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu Ahiboz mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elyaf yüklü 38 YU 757 plakalı TIR, kontrolden çıkarak 33 AFC 777 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs alev alırken, savrularak bariyerlere çarpan TIR'ın ise kupası koptu. 

Ankarada TIRın çarptığı yolcu otobüsünün alev alev yandı: 5 yaralı

Otobüste bulunan yolcular çevredekilerin de yardımıyla araçtan tahliye edilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan 25 yolcudan 5'i ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. TIR sürücüsü şans eseri kazadan yara almazken, diğer yolcular ise firmaya ait başka bir otobüsle yollarına devam etti. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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#Kaza#Otobüs#Ankara

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