Ankara'da 'Terörsüz Türkiye' zirvesi | TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Güler ve TSK komuta kademesini kabul etti

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Meclis Başkanlığındaki görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Kurtulmuş, Bakan Güler ve komutanları kapıya kadar uğurladı.

GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, görüşmeyle ilgili canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile kuvvet komutanlarını kabul etti. Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Gürak ve kuvvet komutanları bir kez daha Meclis başkanlığına seçilmesi dolayısıyla Kurtulmuş'a nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

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Ancak görüşmenin en önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye. Bilindiği üzere PKK silah bırakmaya başladı. Süreci yakından takip eden aktörlerin buluşması. MİT de aslında yakından takipte. Geçtiğimiz hafta Kurtulmuş'u MİT Başkanı İbrahim Kalın da ziyaret etti. Bugün de bu anlamda oldukça önemli bir görüşme.

Çünkü bir yandan da süreç Meclis'ten ilerliyor. Meclis'te komisyon kurulması bekleniyor. Hatta cuma günü grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle Kurtulmuş bir araya gelecek. Komisyon için üye talep edecek. Üye verme işleminin tamamlanmasının ardından yakın zamanda komisyonun kurulmasını bekliyoruz. Komisyon yazın kurulacak ve yaz boyu da çalışması beklentiler dahilinde."