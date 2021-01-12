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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Ankara'da terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen şüpheli yakalandı

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Ankara'da terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen şüpheli yakalandı
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Ankara TEM Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan bir kişinin ifadesinde de yer alan ve bir dönem Suriye'de terör örgütü adına faaliyette bulunduğu belirlenen şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ismi henüz öğrenilemeyen zanlıyı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlının örgütsel bağlantı ve irtibatlarının ortaya çıkarılması amacıyla sorgusuna başlanıldığı öğrenildi.

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