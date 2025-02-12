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Ankara'da terör operasyonu: 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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#PKK/YPG#Gözaltı#PKK/KCK Soruşturması
Ankarada terör operasyonu: 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 08:44

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgütsel etkinliklere katılıp, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütünün talimatı doğrultusunda Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldığı ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına ve başsavcılığa sevklerine yönelik çalışmalar sürüyor.

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#PKK/YPG#Gözaltı#PKK/KCK Soruşturması

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