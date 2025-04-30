Ankara'da THKP-C/Devrimci Hareket soruşturması: 16 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında THKP-C/Devrimci Hareket silahlı terör örgütünün Ankara yapılanması içeriğinde yer aldıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin örgüt tarafından verilen çağrı ve talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel faaliyetlere katıldıkları, sosyal medyada terör propagandası yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon sürüyor.