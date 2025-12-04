×
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da telebar operasyonu: 55 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Telebar#Soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 10:42

Ankara'da "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanına yönelik "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 55 şüpheli tutuklandı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çankaya ilçesinde "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 70 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edildi. 

Zanlılardan 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 55'i "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan tutuklandı. 

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ 

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca, Çankaya ilçesinde bulunan "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı. 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınların, garsonlar aracılığıyla müşterilerin masasına oturtulduklarını ve burada fuhuş pazarlığı yaptıklarını tespit etmişti. 

Bu kapsamda 30 Kasım'da fuhşa aracılık ettirdikleri tespit edilen 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 70'i gözaltına alınmıştı.

