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DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 18:22,Son Güncelleme:

Ankara'da tehlikeli yıkım! Son anda...

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Ankara'da tehlikeli yıkım! Son anda...
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Ankara'da, inşaat halinde atıl durumdaki 3 katlı binanın önlem alınmadan yıkılması, mahallede paniğe yol açtı.

 

Olay, öğle saatlerinde Keçiören ilçesindeki Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir atıl vaziyette bulunan inşaat halindeki 3 katlı bina iş makinesiyle yıkıldı. Yıkım sırasında inşaattan kopan parçalar caddeye saçılırken, alanda bulunan vatandaşlar da toz bulutları içinde kaldı. Bu sırada araçla yoldan geçen sürücüler de zor anlar yaşadı. Yıkım sırasında önlem alınmadığı gözlendi.

Ankarada tehlikeli yıkım Son anda...

Ankarada tehlikeli yıkım Son anda...

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