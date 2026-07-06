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Ankara’da tarihi NATO zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 dünya liderini ağırlayacak

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#Ankara
Ankara’da tarihi NATO zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 dünya liderini ağırlayacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında aralarında ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Savunma harcamalarının artırılması, küresel güvenlik tehditleri ve Ukrayna'daki durumun ele alınacağı iki günlük zirvede yoğun bir ikili diplomasi trafiği yürütülecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek.

Ankara’da tarihi NATO zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 dünya liderini ağırlayacak

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.

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Erdoğan'ın, 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Ankara’da tarihi NATO zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 dünya liderini ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz akşamı devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.

Ankara’da tarihi NATO zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 dünya liderini ağırlayacak

Erdoğan, 8 Temmuz'da liderleri alana gelişlerinde karşılayacak ve aile fotoğrafı çekilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasının ardından toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler konuşma yapacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bazı liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

Ankara’da tarihi NATO zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 dünya liderini ağırlayacak

Savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceği zirvede, liderler Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

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Ankara’da tarihi NATO zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan 32 dünya liderini ağırlayacak

Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağı zirveye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve davetliler katılacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#Ankara

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