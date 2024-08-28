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Ankara'da tandıra düşen 13 aylık bebekten acı haber: 70 gün sonra hayatını kaybetti

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#ANKARA#Tandır#Bebek Ölümü
Ankarada tandıra düşen 13 aylık bebekten acı haber: 70 gün sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 17:06

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde evlerinin bahçesinde yanan tandıra düşen 13 aylık Enver Eren Karabacak, 70 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 18 Haziran'da Gölbaşı ilçesi Karagedik Mahallesi'nde meydana geldi. 13 aylık Enver Eren Karabacak, Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, evinin bahçesinde oyun oynarken yanan tandıra düştü. Yaralanan Enver bebek, bir süre sonra ailesi tarafından tandırdan çıkarıldı. Vücudundan derin yanıklar oluşan ve hastanede tedaviye alınan bebek, 70 günlük yaşam savaşını kaybetti. Bebeğin cenazesi, öğle namazı sonrası Karagedik Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Karabacak ailesinin komşusu Resul Gedik, "Çocuğun annesi bir işle uğraşıyormuş, o esnada da çocuk tandıra düşmüş. Oynarken ateşe doğru gitmiş, çocuk. Annesi de o sırada farkına varmamış. Çocuk ağır yaralanmış. Gözleri, elleri yanmış. Ardından çocuğu hastaneye götürmüşler. Tedavi altına alındıktan 70 gün sonra da hayatını kaybetmiş. Duyduğum kadarıyla 5-10 dakika kadar ateşin içinde kalmış" dedi.

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#ANKARA#Tandır#Bebek Ölümü

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