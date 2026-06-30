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Ankara'da taksicilerden NATO zirvesi hazırlığı: Gri pantolon, beyaz gömlek ve lokum ikram

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#Ankara#NATO#Taksi
Ankarada taksicilerden NATO zirvesi hazırlığı: Gri pantolon, beyaz gömlek ve lokum ikram
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 14:16

Başkentte 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde hazırlıklarını sürdüren taksiciler, yabancı konukları gri pantolon ve beyaz gömlek giyerek karşılayacak. TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, zirve kapsamında temizlenecek araçlarda misafirlere Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikram edilerek ülkenin ve Ankara'nın en iyi şekilde temsil edileceğini bildirdi.

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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, AA muhabirine, zirve dolayısıyla yürüttükleri hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Yiğiner, Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında şoförlerin de ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ankarada taksicilerden NATO zirvesi hazırlığı: Gri pantolon, beyaz gömlek ve lokum ikram

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Konukların havalimanından çıkar çıkmaz ilk karşılaştıkları kişilerin taksiciler olduğuna dikkati çeken Yiğiner, bu nedenle Ankara'nın tanıtımı ve misafirperverliğinin yansıtılması açısından kritik bir rol üstleneceklerini dile getirdi.

Ankarada taksicilerden NATO zirvesi hazırlığı: Gri pantolon, beyaz gömlek ve lokum ikram

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TAKSİCİLER GRİ PANTOLON, BEYAZ GÖMLEK GİYECEK

Yiğiner, havalimanlarında, zirvenin yapılacağı bölgede, protokol güzergahları ile delegasyonların konaklayacağı bölgelerde "kırmızı alan" uygulamasının yapılacağını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz açısından önemli bir toplantı. NATO Zirvesi'nin ülkemizde ve özellikle Ankara'da olması bizleri de heyecanlandırdı. Çok önemli bir toplantı, bunun bilincindeyiz. Biz, yurt dışından gelen konuklarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Özellikle fiziki açıdan araçlarımız temiz olacak. Şoförlerimiz gri pantolon, beyaz gömlek giyecek. Türk kültürünü tanıtmak adına araçlarımızda lokum, kolonya ve sıcak havalar dolayısıyla soğuk su ikramında bulunacağız. Hizmet kalitemizi her geçen gün artırıyoruz."

Ankarada taksicilerden NATO zirvesi hazırlığı: Gri pantolon, beyaz gömlek ve lokum ikram

"AMACIMIZ MİSAFİRLERİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE KARŞILAMAK"

Yiğiner, bu önemli süreçte taksici esnafının da şehrin tanıtımı ve misafirperverliğinin gösterilmesi için çalışacağına işaret ederek, "Amacımız, başkentimize gelen misafirlerimizi en güzel şekilde karşılamak ve Ankara'ya yakışır bir ev sahipliği sergilemek. Bütün taksici esnafımızdan, emniyet birimlerimizin ve yetkili kurumlarımızın yönlendirmelerine titizlikle uymalarını rica ediyoruz. Yabancı misafirlerimize karşı nezaket, güler yüz ve örnek esnaf duruşuyla hareket edilmesi, hem mesleğimiz hem de ülkemiz adına büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

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Ankarada taksicilerden NATO zirvesi hazırlığı: Gri pantolon, beyaz gömlek ve lokum ikram

Başkentte yapılacak zirvenin Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu bir kez daha ortaya koyacağını vurgulayan Yiğiner, şunları kaydetti:

"Başkentimize yakışır bir ev sahipliği anlayışıyla Türkiye'mizi ve Ankara'mızı en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Bu süreçte gösterecekleri duyarlılık ve hassasiyet için tüm taksici esnafımıza teşekkür ediyorum."

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#Ankara#NATO#Taksi

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