×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da taksi şoförüne satırlı saldırı! Dehşet anları kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Taksi#Trafik
Ankarada taksi şoförüne satırlı saldırı Dehşet anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 12:56

Ankara'da taksi şoförü Erdi Yıldız'ın aracına çarpan sürücünün satırlı saldırısında sol el baş parmağı koptu. Kopan parmak hastanede dikilirken, saldırı anı taksideki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan sürücüyü arıyor.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi Ukrayna Caddesi'nde meydana geldi. Yolcu almak için yol kenarında bekleyen Erdi Yıldız'ın O6 T 7258 plakalı taksisinin aynasına, yanından geçen otomobil çarptı. Yıldız, korna çalarak çarpan aracın sürücüsüne tepki gösterdi.

Buna sinirlenen sürücü, araçtan inip taksi şoförü Erdi Yıldız'a aracına satırla saldırdı. Erdi Yıldız, yan koltuğa kaçarak kendisini korumaya çalışmasına rağmen, satırın eline isabet etmesi sonucu baş parmağı koptu.

Yüzünde ve kollarında da kesikler oluşan Erdi Yıldız, kopan parmağı ile birlikte çevredekiler tarafından Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Erdi Yıldız'ın, kopan parmağı operasyonla dikilirken, tedavisi devam ediyor.

Ankarada taksi şoförüne satırlı saldırı Dehşet anları kamerada

'KORKUYORUZ'

Haberin Devamı

Polis, olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde sürücünün satırla taksinin içinde şoföre saldırdığı görüldü. Erdi Yıldız'ın, sürücünün savurduğu satırdan kaçarken sol el baş parmağının kopması da görüntüde yer aldı.

Gözden KaçmasınTaksici Oğuz Ergeyi öldürmüştü Katil Delil Aysalın cezası belli olduTaksici Oğuz Erge'yi öldürmüştü! Katil Delil Aysal'ın cezası belli olduHaberi görüntüle

Erdi Yıldız ile aynı durakta çalışan taksi şoförü Fahri Korba, olay yerinde belediye çalışanlarının araya girerek saldırganı durdurduğunu söyleyerek, "Erdi'yi belediye çalışanları durağa getirdi, her tarafı kandı. Parmağı kopmuş. Olay yerine giderek parmağı bulduk, hastaneye götürdük" dedi.

Ankarada taksi şoförüne satırlı saldırı Dehşet anları kamerada

Durak Başkanı İrfan Yıldız da Erdi Yıldız'ın parmağının hastanede dikildiğini, yüzü için tekrar ameliyata alındığını söyledi. İrfan Yıldız, "Durumu kritik. Parmağı koptu, parmağını diktiler. İnşallah iyi olur; ama 'yüzünde iz kalır' diyorlar. Önlem alınması lazım. Her sokağın başında polisler uygulama yapacak. Arabaları didik didik arayacaklar, hepsini arayacaklar. Korkuyoruz işe çıkmaya" dedi. (DHA)

Haberin Devamı

Ankarada taksi şoförüne satırlı saldırı Dehşet anları kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Taksi#Trafik

BAKMADAN GEÇME!