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Caner ÜNVER-Gökhan CEYLAN/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:16,Son Güncelleme:/

Ankara'da taksi durağında dehşet

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Ankara'da taksi durağında dehşet

Ankara'da Ulaş A. (20) gece taksi durağına girip arkasına sakladığı tabancayla duvara ateş açtı. Çıkan arbedede şoförlerden birisini bacağından vurup yaralaya Ulaş A. gözaltına alınırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi, Yayla Mahallesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. Ulaş A., arkasına sakladığı tabanca ile durağa girip duvara bir el ateş etti. Taksi şoförlerinden Berkay Gedikoğlu, saldırganın üzerine atlayarak silahı almaya çalıştı. Yaşanan arbedede silah ateş aldı. Bacağından vurulan Gedikoğlu hafif yaralanırken, Ulaş A. duraktan çıkarak uzaklaştı. Saldırgan kaçarken bölgede devriye gezen bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Gedikoğlu ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde Ulaş A.'nın elinde tabanca ile içeriye girmesi, duvara ateş açması ve yaşanan arbede yer aldı. Ulaş A.'nın, Gedikoğlu'nu yaraladıktan sonra diğer iki şoföre de silahı doğrulttuğu; ancak tabancanın ateş almadığı görüldü.

OKULDA MÜDÜR YARDIMCISINI YARALAMIŞ

Polis durağın çevresinde inceleme yaparken, duvarı delen kurşunun park halindeki taksiye isabet ettiği belirlendi. Öte yandan poliste sorgusu süren Ulaş A.'nın, 2014 yılında eğitim gördüğü ortaokulda görevli okul müdür yardımcısı H.Ö. ile tartıştığı ve tabanca ile ateş ederek yaraladığı öğrenildi.

Ankarada taksi durağında dehşet
ŞOFÖRLERDEN TEPKİ

Durakta görev yapan şoförler, saldırıya tepki gösterdi. Şoförlerden Erkan Yılmaz, durakta daha önce de benzer bir saldırının gerçekleştiğini söyleyerek, "Gece elinde silahla içeriye girmiş. Bir arkadaşımız yaralandı, bu ikinci olay. Bu soruna çare bulmaları gerekiyor. Biz burada ekmek parası için çalışıyoruz; ama rahatsız ediliyoruz bazı kişiler tarafından. Kafayı çeken buraya geliyor" dedi.

Ümit Öcal ise "Özellikle gece çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği yok burada. İçip içip durağı basıyorlar" diye konuştu.

Ankarada taksi durağında dehşet

 

 

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