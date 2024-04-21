×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ankara’da taksi durağına silahlı saldırı: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Taksi#Saldırı
Ankara’da taksi durağına silahlı saldırı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 23:24

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir taksi durağına kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis şüphelilerin yakalanması için arama başlattı.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki bir taksi durağında meydana geldi. Taksi durağına henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı. Olay sırasında taksi durağında bulunan Kaya Ç. ayağından, Selahattin M. ise karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kaya Ç. ve Selahattin M. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için arama başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Taksi#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!