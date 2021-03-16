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Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Ankara'da süt kutusundan uyuşturucu çıktı

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Ankara'da süt kutusundan uyuşturucu çıktı

ANKARA'da durdurulan otomobilde yapılan aramada süt kutularının içinde 1 kilo 620 gram esrar ele geçirildi, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 06 MB 7075 plakalı otomobille kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Takibe alınan otomobil, Gölbaşı girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, arka yolcu koltuğu üzerinde bulunan 4 boş süt kutusunun içinde 1 kilo 620 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan Suriye uyruklu M.S, A.H.M, M.D. ve İ.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.

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