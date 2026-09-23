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Ankara'da şüpheli ölüm: Çalışır vaziyetteki otomobilde 2 cansız beden bulundu

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#Ankara'da Ölüm#Çubuk İlçesi#Akaryakıt İstasyonu
Ankarada şüpheli ölüm: Çalışır vaziyetteki otomobilde 2 cansız beden bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 17:07

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, akaryakıt istasyonunda çalışır vaziyetteki otomobilde hareketsiz duran 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk incelemelerinde herhangi bir kesici alet ya da silah izine rastlanmazken, cenazeler otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı Ömürdede kavşağında meydana geldi. Akaryakıt istasyonu içindeki ATM’nin yanında çalışır vaziyette duran otomobildeki 2 kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ankarada şüpheli ölüm: Çalışır vaziyetteki otomobilde 2 cansız beden bulundu

Ekiplerin araçta yaptığı ilk incelemede, 06 FU 7548 plakalı otomobilde bulunan B.Y. (31) ve E.A.'nın (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, yapılan incelemelerde silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin bulguya rastlanmadı.

Cenazeler, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Ankara'da Ölüm#Çubuk İlçesi#Akaryakıt İstasyonu

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