Ankara'da şüpheli ölüm: Çalışır vaziyetteki otomobilde 2 cansız beden bulundu

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Olay, sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı Ömürdede kavşağında meydana geldi. Akaryakıt istasyonu içindeki ATM’nin yanında çalışır vaziyette duran otomobildeki 2 kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin araçta yaptığı ilk incelemede, 06 FU 7548 plakalı otomobilde bulunan B.Y. (31) ve E.A.'nın (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, yapılan incelemelerde silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin bulguya rastlanmadı.

Cenazeler, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.