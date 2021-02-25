Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Olay, saat 22.00 sıralarında Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi 706’ncı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen Irak uyruklu adam, akşam saatlerinde yeni taşındığı eve geldi. Irak uyruklu kişi, eve geldiğinde birlikte yaşadığı ve kimliği henüz belirlenemeyen kız arkadaşını yerde baygın halde buldu. Iraklı erkek, 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemede soba zehirlenmesi üzerinde duran polisler, Iraklı kadının kafasının arkasında kan izlerinin bulunması üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, yaşamını yitiren kadının erkek arkadaşını kanında karbonmonoksit tespiti yapmak için hastaneye götürdü. Kadının cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.