Ankara'da sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde ev ve araba hediye edildi: Paralar valize zor sÄ±ÄŸdÄ±

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

Ankara'da Celali aÅŸireti mensubu Yunus Nazik ve Melike Nazik Ã§iftinin oÄŸlu Berdan Ã‡aÄŸrÄ± Nazik'in sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapÄ±ldÄ±. Bir dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda yapÄ±lan ve Celali aÅŸiretine mensup 3 bin kiÅŸinin davet edildiÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼nde; yÃ¼zlerce kiÅŸi takÄ± ve para taktÄ±.

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sonunda aileye yaklaÅŸÄ±k 11 milyon lira takÄ±, Ã§eÅŸitli lÃ¼ks aksesuarlar ile bir ev ve bir araba hediye edilirken, takÄ± masasÄ±nda nakit paralardan tepe oluÅŸtu.Â