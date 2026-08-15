Ankara'da sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde ev ve araba hediye edildi: Paralar valize zor sÄ±ÄŸdÄ±

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OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 15, 2026 15:49
Ankara'da Celali aÅŸireti tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde gecenin sonunda 11 milyon milyon lira toplandÄ±. Nakit paralar bÃ¼yÃ¼k bir valize gÃ¼Ã§lÃ¼kle sÄ±ÄŸdÄ±rÄ±ldÄ±.
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Ankara'da Celali aÅŸireti mensubu Yunus Nazik ve Melike Nazik Ã§iftinin oÄŸlu Berdan Ã‡aÄŸrÄ± Nazik'in sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapÄ±ldÄ±. Bir dÃ¼ÄŸÃ¼n salonunda yapÄ±lan ve Celali aÅŸiretine mensup 3 bin kiÅŸinin davet edildiÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼nde; yÃ¼zlerce kiÅŸi takÄ± ve para taktÄ±.
DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sonunda aileye yaklaÅŸÄ±k 11 milyon lira takÄ±, Ã§eÅŸitli lÃ¼ks aksesuarlar ile bir ev ve bir araba hediye edilirken, takÄ± masasÄ±nda nakit paralardan tepe oluÅŸtu.Â