Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Haziran Ankara su kesintisi bilgileri

Ankara'da su kesintisi hakkında detaylı bilgiler, ASKİ resmi internet sitesi aracılığıyla yayımlanmaya devam ediyor. Arıza ya da planlı kesintiler dolayısıyla su verilemeyen bölgelerdeki çalışmaların saat kaçta tamamlanacağı da açıklandı. İşte, sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı

NALLIHAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.06.2020 08:50:00

Tamir Tarihi: 25.06.2020 14:00:00

Detay: Nallıhan İlçesi Fatih Mahallesi Altay Caddesi'nde Yüklenici Firma Tarafından Kanalizasyon Hattı İmalat Çalışması Sırasında İçmesuyu Ø90 mm. Pvc Dağıtım Şebeke Hattı Zarar Gördüğünden, Tamiratı İçin Plansız Su Kesintisi Yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Fatih Mh. (Tamamı)

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.06.2020 23:00:00

Tamir Tarihi: 25.06.2020 12:00:00

Detay: Mamak ilçesi ekin mahallesi 1648.sokak P17 pompa istasyonunda içme suyu iletim hattı çalışmasına istinaden Q700 mm duktil boru ve Q700 mm Duktil boru içme suyu hattının bağlantı imalatı yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır..

Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler.Karapürçek mahallesi,Beşikkaya mahhallesi, Feridunçelik mahallesi,Bağlariçi mahallesi,Kavaklı mahallesi,Dogantepe mahallesinin bir kısmı .

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.06.2020 23:00:00

Tamir Tarihi: 25.06.2020 12:00:00

Detay: Mamak ilçesi Ekin mahallesi 1648 sokak P17 pompa istasyonunda su inşaat daire başkanlığı tarafından Q700 Duktil boru Ana iletim şebeke hatının pompa istasyonuna bağlantısı yapılacağından

Etkilenen Yerler: Ekin. Başak. Bostancık mahalleri

GÜDÜL SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.06.2020 08:45:00

Tamir Tarihi: 25.06.2020 17:00:00

Detay: GÜDÜL ÇAĞA MAH.DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ÇAĞA MAH.( TAMAMI)

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.06.2020 13:00:00

Tamir Tarihi: 24.06.2020 17:00:00

Detay: Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesi Bosna Hersek caddesinde oluşan Asbest Boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanmış olup saat 17:00'a kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesi Bosna Hersek Caddesine bağlı sokaklar