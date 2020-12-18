Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık ASKİ Ankara su kesintisi bilgileri

ASKİ su kesintisi 18 Aralık Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, ASKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, ASKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

POLATLI

Arıza Tarihi: 18.12.2020 09:30:00

Tamir Tarihi: 18.12.2020 13:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: ARIZA ONARIM TARİHİ: 18.12.2020 09.30 ARIZA BİTTİŞ TARİHİ: 18.12.2020 13:00 ARIZA DETAY: Polatlı İlçesi Şehitlik Mahallesi Bıyıktay Caddesinde Oluşan Su Şebekke Hattındaki Arzadan Dolayı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı ) Özür Dileriz. ETKİLENEN YERLER: Şehitlik Mahallesi Gazi Mahallesi Bir Kısmı

Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi Gazi Mahallesi Bir Kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 18.12.2020 09:30:00

Tamir Tarihi: 18.12.2020 12:00:00

Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ NDE YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA VERMİŞ OLDUĞU ZARARDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ VE CEVRELERİ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 18.12.2020 08:30:00

Tamir Tarihi: 18.12.2020 14:00:00

Detay: Etimesgut ilçesi Ahimesut mah elvanköy caddesi içerisindeki q 2200,lük ana şebeke hattından kaynaklı q 150,lik deplase çalışmasından dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Ahimesut mahallesi Ayyıldız mahallesi

MAMAK

Arıza Tarihi: 19.12.2020 22:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2020 08:00:00

Detay: Planlı su kesintisi:Mamak Abidinpaşa mahallesi Tıp fakültesi caddesi içinde iletim şebeke hatlarının üç noktada bağlantıları yapılacağından 19.12.2020 Cumartesi günü saat 22.00 ile 20.12.2020 Pazar günü saat 08.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Akdere. Kazım Orbay.Kutlu. Balkiraz. Mehtap. Kartaltepe. Peyami Sefa. Şafaktepe. Saimekadın. Mahalleri ile Genaral Zeki Doğan.Demirlibahçe mahallerin üst kotları