Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10 Mayıs ASKİ Ankara su kesintisi bilgileri

ASKİ su kesintisi 10 Mayıs Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, ASKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, ASKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BEYPAZARI Arıza Tarihi: 10.05.2021 09:20:00

Tamir Tarihi: 10.05.2021 17:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK TA YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK VE BİR KISMI

ALTINDAĞ Arıza Tarihi: 10.05.2021 08:50:00

Tamir Tarihi: 10.05.2021 20:00:00

Detay: Önder Mahallesi Demirhendek Caddesi içersinde yapılan Kanal İmalatından Dolayı Su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Önder Mahallesinin bir kısmı( Demirhendek Caddesi İçi)

SİNCAN Arıza Tarihi: 10.05.2021 14:50:00

Tamir Tarihi: 10.05.2021 22:00:00

Detay: AHİ EVRAN MAHALLESİ ÇATALCA SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN 150 LİK ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: AKŞEMSEDDİN MAHALLESİ PLEVNE MAHALLESİ ATATÜRK MAHALLESİ TANDOĞAN MAHALLESİ PINARBAŞI MAHALLESİ MALAZGİRT MAHALLESİ MAREŞAL ÇAKMAK MAHALLESİ SELÇUKLU MAHALLESİ AHİ EVRAN MAHALLESİ

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