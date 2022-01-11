Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.S. liderliğinde Çankaya ilçesindeki Filistin Caddesi civarında faaliyet gösteren suç örgütünün, bazı eğlence mekanları ile eğlence mekanlarının vale/koruma hizmetlerini zorla almaya çalıştığını tespit etti.

Ayrıca kazancı yüksek olan esnafı yanlarına çekip, ortaklık yapan örgütün; bunun karşılığında nakit para, araç, tapu, menkul veya gayrimenkul aldıkları belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.

Operasyonda; 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, değişik marka ve ebatlarda 1000'in üzerinde fişek, uyuşturucu madde, polis üniformasında kullanılan arma, polis yeleği, biber gazı ve çok sayıda çek/senet ele geçirildi.