Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi programı

Ankara'nın bazı ilçelerine bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. ASKİ'den yapılan açıklamaya göre; Başkent'in 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, 2 Eylül tarihli kesintisi programını araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 2 Eylül ASKİ su kesintisi programını

SİNCAN

Arıza Tarihi: 2.09.2021 00:00:00

Tamir Tarihi: 3.09.2021 00:00:00

Detay: Temelli Yenihisar Mahallesinde bulunan arıtma tesisimizde meydana gelen arızadan kaynaklı 02.09.2021 Perşembe günü saat 00.00 ile 03.09.2021 saat 00.00 saatleri arası hizmet veremeyecek olup, Mahallelerimizin üst kotlarında basınç düşüklüğü ve su kesintileri öngörülmektedir. Susuzluk yaşanmaması adına depolarımıza tankerlerle takviyeye devam edilecektir. Bu süre zarfında siz değerli abonelerimizden, bahçe sulaması ve zorunlu olmayan su tüketimi yapılmamasını önemle arz ederiz.

Etkilenen Yerler: İstiklal, Gazi, Cumhuriyet, Hürriyet, Yenihisar, Alcı, Malıköy Mahalleleri.

ÇANKAYA



Arıza Tarihi: 2.09.2021 00:00:00

Tamir Tarihi: 2.09.2021 11:00:00

Detay: Yakupabdal mahallesi serpmeleri no: 1167 önünde PE Q110 luk boruda ani oluşan arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Yakupabdal mahallesi üst kotları.

POLATLI



Arıza Tarihi: 2.09.2021 08:30:00

Tamir Tarihi: 2.09.2021 17:00:00

Detay: POLATLI İLÇESİ FATİH MAHALLESİ ZEMZEM SOKAKTA ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: ŞEHİTLİK MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ

AKYURT



Arıza Tarihi: 2.09.2021 09:00:00

Tamir Tarihi: 2.09.2021 13:00:00

Detay: AKYURT İLÇESİ KAVAKLIDERE CADDESİNDE KANAL ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM MH.

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