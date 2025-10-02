×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da su kesintisi devam ediyor! Vatandaş çeşmelere geliyor: Evler kokuyor, giremiyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Su Kesintisi#Su Arızası
Ankarada su kesintisi devam ediyor Vatandaş çeşmelere geliyor: Evler kokuyor, giremiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 13:01

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlar çevrede bulunan çeşmelerden su temin ediyor.

Haberin Devamı

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince arızanın kalıcı olarak giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.

Ankarada su kesintisi devam ediyor Vatandaş çeşmelere geliyor: Evler kokuyor, giremiyoruz

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak'ta da vatandaşlar, su ihtiyacını Dostlar Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.

Evlerine içme suyu götürmek için sıraya girenler, çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.

Ankarada su kesintisi devam ediyor Vatandaş çeşmelere geliyor: Evler kokuyor, giremiyoruz

'EVLER KOKUYOR, GİREMİYORUZ'

Haberin Devamı

Çeşme önünde sıra bekleyen Sami Özer, "Şu an rezil durumdayız, çamaşırlarımız evde duruyor. Torunlarım okula gidiyor ama kıyafetleri öylece kaldı. 3 gündür su yok. Gece gelecek dediler, sabaha kadar kalktım baktım yine yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Evler kokuyor, giremiyoruz evlerin içine, binaya giremiyoruz. Evlerde su akmazsa ne olacak? Kanallar dolacak. Az az suyla lavabo mu kullanılır?" dedi.

Ankarada su kesintisi devam ediyor Vatandaş çeşmelere geliyor: Evler kokuyor, giremiyoruz

İlçe sakinlerinden Tuğba Bar ise şunları kaydetti:

"Burada hiçbir şekilde sıra gelmiyor. Buraya geldiğimiz yol da orman yolu ve güvenli değil. Hijyenik açıdan da ortada salgın var deniyor. En azından eğitim alanlarına su verilmesini önemle rica ediyoruz. Su kesintisinden dolayı namazımızı kılamıyoruz. Çocuklarımıza duş aldıramıyoruz. Yüzümüzü yıkamaya buraya geldik."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Su Kesintisi#Su Arızası

BAKMADAN GEÇME!