Ankara'da su kesintisi devam ediyor! Vatandaş çeşmelere geliyor: Evler kokuyor, giremiyoruz

Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu başkentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerince arızanın kalıcı olarak giderilmesine yönelik çelik boru hattı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.

Kent genelindeki su kesintilerinden etkilenen ilçelerden Mamak'ta da vatandaşlar, su ihtiyacını Dostlar Mahallesi'nde bulunan doğal kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.

Evlerine içme suyu götürmek için sıraya girenler, çeşmede uzun kuyruklar oluşturuyor.

Çeşme önünde sıra bekleyen Sami Özer, "Şu an rezil durumdayız, çamaşırlarımız evde duruyor. Torunlarım okula gidiyor ama kıyafetleri öylece kaldı. 3 gündür su yok. Gece gelecek dediler, sabaha kadar kalktım baktım yine yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Evler kokuyor, giremiyoruz evlerin içine, binaya giremiyoruz. Evlerde su akmazsa ne olacak? Kanallar dolacak. Az az suyla lavabo mu kullanılır?" dedi.

"Burada hiçbir şekilde sıra gelmiyor. Buraya geldiğimiz yol da orman yolu ve güvenli değil. Hijyenik açıdan da ortada salgın var deniyor. En azından eğitim alanlarına su verilmesini önemle rica ediyoruz. Su kesintisinden dolayı namazımızı kılamıyoruz. Çocuklarımıza duş aldıramıyoruz. Yüzümüzü yıkamaya buraya geldik."