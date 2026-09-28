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Ankara'da spor salonu kavgası! 1 kişinin öldüğü silahlı çatışma kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Ankara Spor Salonu Kavga#Silahlı Çatışma#Taner Aksoy
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 12:14

Ankara’nın Çankaya ilçesinde spor salonun devri konusunda anlaşmazlık yaşayan gruplar karşı karşıya geldi. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken olay anı kameralara yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kızılırmak Mahallesi 1450'nci Sokak’ta meydana geldi. Spor salonunun devri nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan iki grup telefonda tartıştı.

Bunun üzerine Taner Aksoy (37), Kenan B. (31) ve Bahattin Ş. (37) spor salonuna geldi. Salonun yeni sahibi Halil T. (41) tabancayla araçtan inen 3 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Diğer taraf da tabancayla ateş açarak karşılık verdi. Taner Aksoy hayatını kaybederken, Kenan B. ise yaralandı.

Ankarada spor salonu kavgası 1 kişinin öldüğü silahlı çatışma kamerada

OLAY ANI KAMERADA

Olayın, spor salonunun güvenlik kamerası yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Taner Aksoy ve beraberindekilerin otomobille spor salonuna geldiği ve bunun üzerine Halit T.'nin park halindeki cipin arka koltuğundan aldığı pompalı tüfekle ateş açtığı anlar yer aldı.

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Ankarada spor salonu kavgası 1 kişinin öldüğü silahlı çatışma kamerada

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayda yara almayan Halil T. ve Emircan İ. ile karşı taraftan Bahattin Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 3 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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#Ankara Spor Salonu Kavga#Silahlı Çatışma#Taner Aksoy

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