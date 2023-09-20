Ankara'da sopalı cinayet! 'Haksız tahrik' indirimi uygulandı

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Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde 29 Ocak'ta Alper Altunay, husumetli olduğu Arslan Çimen ve Durali Çimen'in işlettiği oto yıkama dükkanına geldi. Burada 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Durali ve Arslan Çimen, Altunay'ı sopa ve yumrukla dövdü. Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada, Durali Çimen'in sopa ile Altunay'ın başına birçok kez vurduğu görüldü. Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sonlanırken, başına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırılan Altunay, olaydan bir gün sonra beyin kanamasından hayatını kaybetti. Altunay'ın yakınlarının şikayeti üzerine gözaltına alınan Arslan ve Durali Çimen kardeşler, 30 Ocak'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle 2 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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"HAKSIZ TAHRİK VAR"

Davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları yer aldı. Sanık avukatları, olayın gerçekleşmesinde maktulün sanıklara küfretmesi ve iş yerlerini basması gibi haksız tahrik unsurlarının oluştuğunu, bunun da güvenlik kamerası kayıtlarında mevcut olduğunu belirtti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Durali Çimen'e 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ile 18 yıl, sanık Arslan Çimen'e ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan haksız tahrik ile 9 yıl hapis cezası verdi.