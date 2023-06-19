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Ankara'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 68 tutuklama

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#Ankara#Uyuşturucu#Bonzai
Ankarada son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 68 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 11:28

Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 375 şüpheli gözaltına alındı, 68'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu ticareti veya uyarıcı imal veya ticareti yapma ve sağlama' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Son bir haftada 375 şüpheli teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 kilo 417 gram esrar, 868 gram bonzai, 12 bin 408 adet ectasy hap, 21 bin 876 sentetik hap, 14 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 6 hassas terazi, 124 bin 295 TL, 2 bin dolar, 22 tabanca, tabancalara ait 22 şarjör ve 20 mermi ele geçirildi. Şüphelilerden 68'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Ankara#Uyuşturucu#Bonzai

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