Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Çankaya#Ceset
Ankarada sokakta darp izleri olan erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 14:44

Ankara'da, Kocatepe Camii'nin yanındaki sokakta, vücudunda darp izleri olan erkek cesedi bulunurken, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haberin Devamı

Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde, sabah Kocatepe Camii'nin yanındaki sokakta hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, araştırma yaptı. Vücudunda ve yüzünde darp izleri bulunan ceset, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Çankaya#Ceset

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan

BAKMADAN GEÇME!

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan