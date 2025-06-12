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Ankara'da sokak ortasında kriz geçiren 3 kişiden 2'si öldü

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#Ankara#Keçiören#Kriz
Ankarada sokak ortasında kriz geçiren 3 kişiden 2si öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 23:22

Ankara'nın Keçiören ilçesinde uyuşturucu ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öğrenilen 3 kişi, sokakta kriz geçirdi. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2’si kurtarılamadı.

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Olay, öğleden sonra Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öne sürülen ve sokakta titreyerek ve kontrolsüz hareketler sergileyen 3 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kriz geçiren 3 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan 3 kişiden 2’si, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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#Ankara#Keçiören#Kriz

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