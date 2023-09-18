Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet: Eşine tokat atarak bayılttı

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ege Mahallesi 788’inci Cadde’de meydana geldi. Gökhan T., eşi Elvan T. ile otomobilde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Araçtan inen çift tartışmaya devam etti. Kavgaya dönen olayda Gökhan T., kendisine doğru gelen eşine tokat attı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMESİNİ İSTEDİ

Elvan T., aldığı darbeyle yerel düşerek baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahalesi yapılan Elvan T., ailevi sebeplerden tartıştıklarını, eşinin kendisini darbederek, tehdit ve hakarette bulunduğunu, şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı verilmesini istediğini söyledi.

Gökhan T. ise eşinin daha önce kendisini aldattığını öne sürerek bu nedenle evde huzursuzluk olduğunu söyledi. Gökhan T., karşılıklı birbirlerine hakaret ettiklerini; ancak şiddet uygulamadığını, eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.