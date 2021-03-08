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Gündem
Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 08.03.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet! Dehşet anları kamerada

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Ankara'nın Mamak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın, eşi tarafından sokak ortasında darbedildi. Vatandaşların güçlükle sakinleştirdiği koca ve eşi, kadının şikayet olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı.

Samsun'da E.M.'nın 5 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından yere yatırılıp öldüresiye dövülmesinin ardından, Başkent Ankara'da Mamak ilçesinde de bir kadın benzer şekilde eşi tarafından darbedildi.

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VATANDAŞLAR ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Dün öğle saatlerinde Abidinpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda karı-koca oldukları öğrenilen çift, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinir krizi geçirdiği öne sürülen koca, eşini boğazından tutup yere yatırarak darbetmeye başladı. Cep telefonuyla görüntülenen olayda çevredeki vatandaşlar müdahale ederek, ismi öğrenilemeyen kocaya engel olmaya çalıştı.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ, KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Vatandaşların müdahalesine rağmen kocanın yerdeki eşine vurmaya devam etmesi dikkat çekti. Koca, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ancak çiftin polis gelmeden olay yerinden ayrıldığı, kadının da şikayetçi olmadığı, bu yüzden işlem yapılmadığı öğrenildi.

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