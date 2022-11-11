Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da sokak ortasında kadına şiddet

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Polatlı#Kadına Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 15:55

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Oğuz Y. (50), tartıştığı Behiye G.'yi (64) sokak ortasında dövdü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Oğuz Y., tartıştığı Behiye G.'yi sokak ortasında dövmeye başladı. Bu sırada çevredekiler müdahale etti, Oğuz Y. kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Behiye G.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görgü tanığı Satılmış Çetin, "Teyze yürüyordu, saldırgan kadının arkasından giderek, sert bir yumruk attı. Kadın, aldığı darbe ile yere yığıldı. Saldırgan argo kelimeler kullanıp, teyzenin üzerine yürüyordu. Araya girip, tepki gösterdik. Kısa süreli bir arbede oluştu. Sonra adam, kargaşayı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı. Neden böyle bir şey yaptığını biz de anlayamadık" dedi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Polatlı#Kadına Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum?

#İlişki
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya
Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum?

#İlişki
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya
Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir