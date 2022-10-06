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Ã–zel Ã¼niversitede iÃ§ mimarlÄ±k okuyan Aydan D., yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±l birlikte olduktan sonra ÅŸubat ayÄ±nda kendisini darbettiÄŸini iddia ettiÄŸi aynÄ± Ã¼niversitede makine mÃ¼hendisliÄŸi Ã¶ÄŸrencisi M.E.G.'den ayrÄ±lÄ±p, uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±. Mustafa Emir G., uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ±na raÄŸmen 7 MayÄ±s'ta Ã‡ankaya ilÃ§esi AlacaatlÄ± Mahallesi'nde Aydan D.'nin Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesip, ikinci kez darbetti.

GÃ¼venlik kamerasÄ±na da yansÄ±yan olayda M.E.G.'nin burnuna kafa attÄ±ÄŸÄ± Aydan D., yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi. Bir sÃ¼re sonra kendine gelen Aydan D., aracÄ±na binip, hastaneye giderek darp raporu aldÄ± ve ÅŸikayetÃ§i oldu. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan M.E.G., ifadesinin ardÄ±ndan tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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'Ã–LDÃœRECEÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEDÄ°'

Aydan D., gece aracÄ±yla eve dÃ¶nerken eski erkek arkadaÅŸÄ±nÄ±n yolda karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Arabadan indirdi. Bana kÃ¼fÃ¼r ve hakaret etti, tehdit etmeye baÅŸladÄ±. Beni Ã¶ldÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi. Ben gitmek istedim, gitmeme izin vermedi. Onu tekrar istemediÄŸimi, barÄ±ÅŸmak istemediÄŸimi sÃ¶yleyince saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±. UzaklaÅŸmak istedim; ama gidemeyeceÄŸimi ve onunla konuÅŸmak zorunda olduÄŸumu sÃ¶yledi. Sonra bana kafa attÄ±. Ben sonrasÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum, sanÄ±rÄ±m baygÄ±nlÄ±k geÃ§irmiÅŸim. UyandÄ±ÄŸÄ±mda yine onu gÃ¶rdÃ¼m, baÅŸÄ±mdaydÄ±. Gitmek istediÄŸimi sÃ¶yledim. Arabaya nasÄ±l gittiÄŸimi bile hatÄ±rlamÄ±yorum. Arabaya bindim, hastaneye gittim. Burnumda 2 kÄ±rÄ±k olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim ve vÃ¼cudumun Ã§eÅŸitli yerlerinde morluklar vardÄ±. YakÄ±n zamanda ameliyat olmam gerekiyor" dedi.

'BU Ä°ÅžÄ°N SONUNDA SENÄ° Ã–LDÃœRECEÄžÄ°M DEDÄ°'

Aydan D., ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu, birlikte karakola gidip ifade verdiklerini, ÅŸubat ayÄ±ndaki ilk darp olayÄ±ndan sonra 3, ikinci darptan sonra 2 ay uzaklaÅŸtÄ±rma verildiÄŸini ve dava aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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Aydan D., "Kendisi hakkÄ±nda aÄŸÄ±r ceza mahkemesinde 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'ÅŸantaj' ve 'yaÄŸma' suÃ§larÄ±ndan dava aÃ§Ä±ldÄ±. Psikolojik ÅŸiddet de gÃ¶rdÃ¼m. Ä°liÅŸki iÃ§inde ben bunlarÄ±n asla farkÄ±na varmadÄ±m. Ã‡ok fazla manipÃ¼le ediyordu beni. Zaten ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m anda iliÅŸkiyi bitirme kararÄ± aldÄ±m ve o gÃ¼nden sonra kendimi uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m; ama bir ÅŸekilde tekrar karÅŸÄ±ma Ã§Ä±ktÄ±, konuÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, piÅŸman olduÄŸunu sÃ¶yledi. Son gece dahi 'bu iÅŸin sonunda seni Ã¶ldÃ¼receÄŸim haberin olsun' dedi. Kendisi ÅŸu an gÃ¶zaltÄ±nda deÄŸil, o gece de serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ben 1,5 sene boyunca bÃ¶yle bir yaÅŸayabileceÄŸimi asla tahmin etmedim ve kimsenin bÃ¶yle bir ÅŸey yaÅŸamasÄ±nÄ± istemediÄŸim iÃ§in de bir ÅŸekilde sesimi duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. UmarÄ±m hiÃ§bir kadÄ±n bÃ¶yle bir ÅŸey yaÅŸamaz. Ã–lÃ¼mle tehdit eden bir insan var karÅŸÄ±mda. Bana 'ben seni Ã¶ldÃ¼rÃ¼rsem 6 ay yatÄ±p Ã§Ä±karÄ±m, TÃ¼rkiye'de yaÅŸÄ±yoruz' demiÅŸ bir insan. Ben bunun bir an Ã¶nce son bulmasÄ±nÄ± istiyorum; Ã§Ã¼nkÃ¼ bu panikle yaÅŸamak istemiyorum. Ben yalnÄ±z baÅŸÄ±ma bir yere gidemiyorum, dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kamÄ±yorum" dedi.Â