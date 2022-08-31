Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da sokak köpeğini bacağından vurdular

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Şiddet#Polis
Ankarada sokak köpeğini bacağından vurdular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 11:03

Ankara'nın Keçiören ilçesinde parkta havlayan sokak köpeği silahla bacağından vuruldu. Yaralı köpek tedaviye alınırken, görgü tanığı Onur Efe Altınok, köpeği mahalle bekçisinin vurduğunu öne sürdü. Altonak "Köpek havladı, bekçi şapkasıyla köpeğe müdahale etti. Köpek kendisini sevdirmeye giderken bekçi yere ateş açtı, kurşun köpeğin bacağına isabet etti" dedi. Avukat Tuğba Gürsoy ise "Bekçinin savunmasız bir hayvana ateş etmesi birden fazla yasa hükmünü ihlal etmektedir" dedi.

Haberin Devamı

Olay, 27 Ağustos'ta Şenyuva Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi. Parkta bulunan sokak köpeği bacağından silahla vuruldu. Yaralı köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürülerek tedaviye alındı. Çevre sakinleri, köpeği havladığı için bölgede bulunan mahalle bekçisinin tabancası ile yaraladığını iddia etti. Görgü tanığı Onur Efe Altınok, olay sırasında parkta arkadaşlarıyla oturduklarını söyleyerek, "Markete gitmek için kalktığımızda köpek havladı. Bekçi şapkasıyla köpeğe müdahale etti. Köpek kendisini sevdirmeye giderken bekçi, yere ateş açtı. Kurşun köpeğin bacağına isabet etti. Polise haber verdik; ama bir işlem yapılmadı" dedi.

Mahallede oturanlardan Asena Alpaydın da silah sesi üzerine parka gittiğinde yaralı köpekle karşılaştığını anlatarak, "Neden yaptıklarını sordum bekçiye. Köpeğin saldırdığını iddia etti. Biz burada 4-5 yıldır köpekleri besliyoruz, hiçbiri saldıracak köpekler değil. CİMER'e şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'ADLİ İŞLEM BAŞLATILMASI GEREKİR'

Avukat Tuğba Gürsoy da bekçinin, savunmasız bir hayvana ateş etmesiyle birden fazla yasa hükmünü ihlal ettiğine vurgu yaparak, "Öncelikle olayın mağduru olan köpekle ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu işletilmelidir. Bu kanuna göre hayvana acımasızca muamele suçtur ve adli işlem başlatılması gerekir. Bekçinin silahı ruhsatlı değil ise buna göre ayrı bir idari ve adli işlem yapılmalıdır. Kaldı ki silah ruhsatlı da ruhsatsız da olsa söz konusu eylem Türk Ceza Kanunu bakımından da suç teşkil eder. Genel güvenliğe aykırı suçlar kapsamına da girebilir. Çünkü meskun mahalde bu şekilde ateş açılması hukuken yasaktır. Adli işleme tabi tutulması ve yargılanması gerekir. Aynı zamanda halkta korku ve paniğe neden olabilecek bir davranıştır" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Şiddet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Guatam Adani, Bill Gatesi bile geride bıraktı Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

Guatam Adani, Bill Gates'i bile geride bıraktı! Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

#Guatam Adani

BAKMADAN GEÇME!

Thodexin kurucusu Kripto Farukun 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

Thodex'in kurucusu Kripto Faruk'un 350 milyonluk tatlı hayat böyle bitti

#Faruk Fatih Özer
Arkadaşım timsah Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

Arkadaşım timsah! Bir insanla bir sürüngenin akılalmaz dostluğu...

#Joseph Henney
Guatam Adani, Bill Gatesi bile geride bıraktı Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

Guatam Adani, Bill Gates'i bile geride bıraktı! Dünyanın en zenginlerine rakip çıktı

#Guatam Adani