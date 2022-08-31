Ankara'da sokak köpeğini bacağından vurdular

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Olay, 27 Ağustos'ta Şenyuva Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi. Parkta bulunan sokak köpeği bacağından silahla vuruldu. Yaralı köpek, çevredekiler tarafından veterinere götürülerek tedaviye alındı. Çevre sakinleri, köpeği havladığı için bölgede bulunan mahalle bekçisinin tabancası ile yaraladığını iddia etti. Görgü tanığı Onur Efe Altınok, olay sırasında parkta arkadaşlarıyla oturduklarını söyleyerek, "Markete gitmek için kalktığımızda köpek havladı. Bekçi şapkasıyla köpeğe müdahale etti. Köpek kendisini sevdirmeye giderken bekçi, yere ateş açtı. Kurşun köpeğin bacağına isabet etti. Polise haber verdik; ama bir işlem yapılmadı" dedi.

Mahallede oturanlardan Asena Alpaydın da silah sesi üzerine parka gittiğinde yaralı köpekle karşılaştığını anlatarak, "Neden yaptıklarını sordum bekçiye. Köpeğin saldırdığını iddia etti. Biz burada 4-5 yıldır köpekleri besliyoruz, hiçbiri saldıracak köpekler değil. CİMER'e şikayette bulunduk" ifadelerini kullandı.

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'ADLİ İŞLEM BAŞLATILMASI GEREKİR'

Avukat Tuğba Gürsoy da bekçinin, savunmasız bir hayvana ateş etmesiyle birden fazla yasa hükmünü ihlal ettiğine vurgu yaparak, "Öncelikle olayın mağduru olan köpekle ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu işletilmelidir. Bu kanuna göre hayvana acımasızca muamele suçtur ve adli işlem başlatılması gerekir. Bekçinin silahı ruhsatlı değil ise buna göre ayrı bir idari ve adli işlem yapılmalıdır. Kaldı ki silah ruhsatlı da ruhsatsız da olsa söz konusu eylem Türk Ceza Kanunu bakımından da suç teşkil eder. Genel güvenliğe aykırı suçlar kapsamına da girebilir. Çünkü meskun mahalde bu şekilde ateş açılması hukuken yasaktır. Adli işleme tabi tutulması ve yargılanması gerekir. Aynı zamanda halkta korku ve paniğe neden olabilecek bir davranıştır" dedi.