Ankara'da sokak kısıtlamasını ihlal eden 1693 kişiye para cezası

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde koronavirüs ile mücadele kapsamında 25-31 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1693 kişiye adli ve idari işlem yapılmış olup toplam 1 milyon 897 bin 112 TL para cezası uygulanmıştır" denildi