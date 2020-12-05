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Burak TEKİN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)-
Haber Giriş: 05.12.2020 - 12:59 | Son Güncelleme:

Ankara'da sokağa kısıtlamasında atlı polislerden denetim

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Ankara'da sokağa kısıtlamasında atlı polislerden denetim
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Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Kızılay Meydanı'nda atlı polisler denetim gerçekleştirdi.

Dün akşam saat 21.00'den itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Başkent'te meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Hafta sonu uygulanacak kısıtlamanın ilk gününde polis ekipleri kentin birçok yerinde kontrol noktası oluşturdu. Sürücüler, kontrol noktalarında durdurularak, belgeleri kontrol edildi. Özellikle ana arterlerdeki kontrol noktalarında araç yoğunluğu oluştu.

Ankarada sokağa kısıtlamasında atlı polislerden denetim

Araçlarda bulunanlar tek tek kontrol edildi. Kısıtlamayı ihlal edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Kentteki meydanlarda da denetim yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis atlı birlikleri de denetimlere katıldı. Atlı polisler, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda gezerek, yasağı ihlal eden olup olmadığını kontrol etti. Kısıtlama dışında olan vatandaşları da maske ve mesafe konusunda uyardı. 

Ankarada sokağa kısıtlamasında atlı polislerden denetim

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