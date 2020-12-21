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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye para cezası

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Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye para cezası
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ANKARA Valiliği, 13-20 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde virüs ile mücadelede 13-20 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulanmıştır. Kurallara riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Lütfen bireysel önlemimizi alalım!" denildi.

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