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Ankara’da soğuk havaya aldırmadı! Şaşırtan görüntü

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#Ankara#Polis#Sokak
Ankara’da soğuk havaya aldırmadı Şaşırtan görüntü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 15:01

Ankara’da soğuk havaya rağmen Afrika’nın yerel kıyafetiyle sokaklarda dolaşan eli sopalı şahıs korku dolu anlar yaşattı.

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Olay, Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Porsuk Caddesi'nde meydana geldi. Bir elinde bıçak, diğer elinde demir sopayla Afrika’nın yerel kıyafetiyle sokağa çıkan bir kişi, hareketleri ile mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İddialara göre bir anda sinirlenip evdeki kardeşini yaralayan şahıs, daha sonra yerel kıyafetli bir şekilde elindeki bıçakla sokaktaki vatandaşlara saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

“ADAM SOKAKTAKİ İNSANLARA VE ARABALARA SALDIRIYORDU”

Mahalle sakinlerinden Necati Taşkıran, sokaktaki gürültüden dolayı balkona çıktığını belirterek, “Balkonda Somalili komşuyu gördüm. Rahatsızmış galiba. Bir elinde bıçak, bir elinde de demir vardı. Adam sokaktaki insanlara ve arabalara saldırıyordu. Biz de polisi aradık. Aynı şekilde polislerin de üzerine yürüdü.

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O ara polislerden biri silahını çekti. O da elindekileri bırakarak polis ekiplerine teslim oldu. Kardeşine de makas vurmuş sanırım. Birkaç yerinde kanaması vardı kardeşinin. Çağırdığımız ambulans ekipleri kardeşine müdahalede bulundu" dedi. Şahsın Somalili olduğu öğrenildi.

Ankara’da soğuk havaya aldırmadı Şaşırtan görüntü

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#Ankara#Polis#Sokak

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