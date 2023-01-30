Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da site bahçesinde 5 araç yandı

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Site#Ankara
Ankarada site bahçesinde 5 araç yandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 15:49

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, sitenin bahçesinde yan yana park halinde bulunan 5 araç, yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde, sitenin bahçesinde park halindeki araçlardan birinde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yan yana olan diğer araçlara da sıçradı. Yangını fark eden site sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti ancak 5 araç da kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. İtfaiye ile yapılan ilk inceleme sonucu yangının, araçlardan birinde elektrik aksamı kaynaklı çıktığı ve alevlerin diğer araçlara sıçradığı tespit edildi.

Ankarada site bahçesinde 5 araç yandı

'MİSAFİRLİĞE GELDİK, ARABAMIZ YANDI'

Haberin Devamı

Yanan araç sahiplerinden Filiz Boğa, İstanbul’dan Ankara’ya komşularına misafirlik için geldiklerini belirterek, "Komşularımızı görmek için İstanbul’dan Ankara’ya misafirliğe geldik. Araçların yandığı zaman uyanıktık; ama hiçbir ses veya gürültü duyamadık. Sadece bir an komşuların sesini duyduk sonra gelen sesler üzerine kapıya çıktık. 2 genç 'Arabalar yanıyor' dedi. Balkondan baktığımda arabaların yandığını gördüm. Normalde gece yola çıkacaktık, komşularımız 'Sabah yola çıkın' diye ısrar etti. Biz burada kader hizalanması yaşadık. Nasıl olduğunu anlamadık. Bu kadar hızlı yanmaları çok ilginç. Nasıl oldu, hiç akıl sır erecek gibi değil. Biz anlam veremedik. Şükrediyoruz ki içinde biz yoktuk" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Site#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Android telefon kullananlara müjdeli haber

Android telefon kullananlara müjdeli haber!

#Android
Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti Peki nedeni neydi Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi

Doğum yaptıktan sonra görme yetisini kaybetti! Peki nedeni neydi? Hamilelik sağlık sorunlarına sebep olabilir mi?

#Sağlık
Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi

Yapay zeka okulları da altüst etti, eğitimciler ikiye bölündü! ChatGPT eşsiz bir hazine mi yoksa büyük bir tehdit mi?

#Eğitim