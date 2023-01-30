Ankara'da site bahçesinde 5 araç yandı

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Yenimahalle ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde, sitenin bahçesinde park halindeki araçlardan birinde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yan yana olan diğer araçlara da sıçradı. Yangını fark eden site sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti ancak 5 araç da kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. İtfaiye ile yapılan ilk inceleme sonucu yangının, araçlardan birinde elektrik aksamı kaynaklı çıktığı ve alevlerin diğer araçlara sıçradığı tespit edildi.

'MİSAFİRLİĞE GELDİK, ARABAMIZ YANDI'

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Yanan araç sahiplerinden Filiz Boğa, İstanbul’dan Ankara’ya komşularına misafirlik için geldiklerini belirterek, "Komşularımızı görmek için İstanbul’dan Ankara’ya misafirliğe geldik. Araçların yandığı zaman uyanıktık; ama hiçbir ses veya gürültü duyamadık. Sadece bir an komşuların sesini duyduk sonra gelen sesler üzerine kapıya çıktık. 2 genç 'Arabalar yanıyor' dedi. Balkondan baktığımda arabaların yandığını gördüm. Normalde gece yola çıkacaktık, komşularımız 'Sabah yola çıkın' diye ısrar etti. Biz burada kader hizalanması yaşadık. Nasıl olduğunu anlamadık. Bu kadar hızlı yanmaları çok ilginç. Nasıl oldu, hiç akıl sır erecek gibi değil. Biz anlam veremedik. Şükrediyoruz ki içinde biz yoktuk" dedi.