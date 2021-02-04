Olay, dÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra Pursaklar ilÃ§esi KarÅŸÄ±yaka Mahallesi BoÄŸaz mevkisinde meydana geldi. BoÅŸ arazide duran 06 DY 3236 plakalÄ± otomobilde Rafet Ãœnal'Ä±n hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar, polise haber verdi. AracÄ±n bulunduÄŸu noktaya saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontrolde Ãœnal'Ä±n vÃ¼cuduna isabet eden kurÅŸunla hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.

ALACAÄžININ TAHSÄ°LÄ° Ä°Ã‡Ä°N GÄ°TTÄ°KTEN SONRA KAYBOLDU

Polis ekiplerince yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Ãœnal'Ä±n KeÃ§iÃ¶ren ilÃ§esinde kozmetik Ã¼rÃ¼nleri satan bir iÅŸ yerini iÅŸlettiÄŸi belirlendi. YakÄ±nlarÄ± ile kurulan iletiÅŸimin ardÄ±ndan, Ãœnal'Ä±n bir alacaÄŸÄ±nÄ±n tahsili iÃ§in gittikten sonra ortalardan kaybolduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Ãœnal'Ä±n cenazesini teÅŸhis eden yakÄ±nlarÄ±, olay yerinde gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

BASININ GÃ–RÃœNTÃœSÃœ SÄ°LÄ°NDÄ°

Olay yerinde, polis ekipleri ile basÄ±n mensuplarÄ± arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±. Polis tarafÄ±ndan Ã§ekilen emniyet ÅŸeridinin ardÄ±ndan kaydedilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri incelemek isteyen polis, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde memurlarÄ±n sesi duyulduÄŸu gerekÃ§esi ile kaydedilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ± sildi.

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