Ankara’da Sinan Ateş trafiği

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ANKARA’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret etti.

ADALET BEKLİYORUZ

Özel ile görüşmeleri sonrası açıklama yapan anne Saniye Ateş, cinayetle ilgili olarak şunları söyledi: “Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Bir ekmek çalan çocuğu 7 yıl yatırdılar, bunu adi bir davaya çevirmeye çalışıyorlar. Benim torunlarım kapıya çıkamıyor. Hâlâ benim yavrularımı tehdit ediyorlar. Sanki orada (mahkemede) suçlu olan biz gibiydik. Bunu herkes gördü, sizler de gördünüz. Böyle mi olmalıydı? Bu siyasi bir davadır, bu kesinlikle adi bir suç değildir. O torbacılar mı bunu yaptı? Hayır onlar yapmadı.”

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş de gazetecilerin, “19 Temmuz’da ne bekliyorsunuz?” sorusuna “19 Temmuz’da biz adalet bekliyoruz. Tehditlerine ve yapmış oldukları baskılara karşı hiçbirimiz yılmayacağız. Türkiye bir hukuk devletiyse, adaleti bizler aramaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

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SİNAN MEVKİDAŞIMDI

Anne Saniye ve abla Selma Ateş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu da makamında ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dervişoğlu, “Sinan Ateş benim mevkidaşımdır. Evimiz eviniz, ekmeğimiz ekmeğiniz, davanız davamızdır. Size söz veriyorum ya adalet yerini bulacak ya kıyamet kopacak” dedi.