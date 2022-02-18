Ankara’da silahlı saldırı! İki bacağından birden vuruldu

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Olay gece saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki Onur Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından iki bacağından vurulan K.S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki bacağından vurularak yaralanan S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.