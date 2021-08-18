Olay, geceÂ KeÃ§iÃ¶ren ilÃ§esi Åžehit Mehmet Altanlar Caddesi'ndeÂ meydana geldi. Volkan Ulusoy, birlikte alkol aldÄ±ÄŸÄ± Mehmet Ã–zkan B., Arda K. ve TarÄ±k A. ileÂ kÃ¼fÃ¼rleÅŸme nedeniyle kavga etti. Ulusoy, kavganÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 100 metre uzaklÄ±ktaki evine giderken, kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeÂ babasÄ± Muhittin Ulusoy ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Volkan Ulusoy'u takip eden Mehmet Ã–zkan B., Arda K. ve TarÄ±k A. evin Ã¶nÃ¼nde baba ve oÄŸluna ateÅŸ aÃ§tÄ±.

DOKTORLARIN TÃœM MÃœDAHALESÄ°NE RAÄžMEN HAYATINI KAYBETTÄ°

SilahlÄ± saldÄ±rÄ±da Muhittin Ulusoy ile Volkan Ulusoy yaralandÄ±. Baba ve oÄŸlu, ihbarla gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan ambulansla GÃ¼lhane EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Muhittin Ulusoy, doktorlarÄ±n tÃ¼m mÃ¼dahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Volkan Ulusoy daÂ tedaviye alÄ±ndÄ±.



OlayÂ sonrasÄ±Â kaÃ§an 3 ÅŸÃ¼pheli, polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Olayda silahÄ± kulllanan kiÅŸinin belirlenmesi iÃ§in ÅŸÃ¼pheliler,Â sorguya alÄ±ndÄ±.Â Muhittin Ulusoy'un cenazesi, KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

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